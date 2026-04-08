Lucumi il difensore accostato alla Juve esce allo scoperto | cosa ha datto il giocatore del Bologna sul suo futuro

Lucumi, difensore attualmente in forza al Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’ in cui ha affrontato vari argomenti, tra cui il suo futuro professionale. La discussione si è concentrata sulle sue intenzioni e sui possibili sviluppi relativi alla sua carriera, senza entrare in dettagli specifici. La sua posizione e le dichiarazioni fornite rappresentano un punto di interesse nel panorama calcistico attuale.

di Francesco Spagnolo Lucumi in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’ ha parlato di diversi temi e uno di questi è stato sicuramente il suo futuro. Le dichiarazioni. Alla vigilia del decisivo quarto di finale di Europa League contro l’Aston Villa, Jhon Lucumi si è raccontato al Corriere dello Sport. IL RINNOVO «In questo momento la mia attenzione è rivolta solo a concludere la stagione al meglio e ad aiutare la squadra. Parlare di rinnovo ora non è la priorità. A fine campionato mi siederò con la mia famiglia e il mio staff, valuteremo tutto e prenderemo la decisione migliore. Sicuramente non me ne andrò “tanto per andarmene”, non prenderò decisioni affrettate». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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