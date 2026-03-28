Pellegrino Juve il calciatore esce allo scoperto sul suo futuro Vestirà bianconero? Le novità

Un calciatore ha rilasciato dichiarazioni riguardo al suo futuro, senza confermare né smentire un eventuale trasferimento alla Juventus. I rappresentanti del giocatore non hanno ancora annunciato ufficialmente nessuna trattativa in corso. La società bianconera resta tra le ipotesi, ma al momento non ci sono dettagli concreti o comunicazioni ufficiali in merito.

Pellegrino Juve, il calciatore esce allo scoperto sul suo futuro. I bianconeri restano una possibilità, ma lui per il momento non si sbilancia. Il futuro di Mateo Pellegrino sta diventando uno dei temi più caldi in vista della prossima sessione di trasferimenti, con i rumors che accostano sempre più frequentemente il nome del giocatore alle big. L’attaccante argentino del Parma, protagonista di una stagione esaltante, ha attirato l’attenzione dei top club grazie alla sua fisicità e a un senso del gol fuori dal comune. Tuttavia, nonostante le voci su un possibile affare Pellegrino alla Juve, il calciatore preferisce mantenere i piedi per terra e godersi il presente in Emilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Una selezione di notizie su Pellegrino Juve

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