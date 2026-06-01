Orta Nova in centinaia per l' ultimo saluto al 17enne morto in un terribile incidente stradale | Andrea vive

Da foggiatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Centinaia di persone si sono riunite ad Orta Nova per l’ultimo saluto a un ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la Provinciale 80. La cerimonia si è svolta nel rispetto del dolore collettivo, con amici e familiari che hanno ricordato il giovane con messaggi e testimonianze. La strada resta ancora al centro di discussioni sulla sicurezza, mentre il paese si stringe nel lutto per la perdita.

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Orta Nova si è stretta nel dolore per la morte del 17enne Andrea Procaccino, deceduto nel terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, 30 e 31 maggio, lungo la Provinciale 80, alle porte del paese. Andrea era in auto con altri 4 amici, tutti minorenni, quando il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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