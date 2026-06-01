17enne morto a Orta Nova il legale della famiglia Procaccino | Andrea era incensurato basta notizie false

L’avvocato della famiglia di un ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale a Orta Nova ha dichiarato che il giovane era incensurato. Ha inoltre specificato che le notizie diffuse nelle ultime ore sulla vittima sono false, diffamatorie e lesive.

L'avvocato Luigi Sauro, difensore della famiglia di Andrea Procaccino, il 17enne morto in un incidente stradale a Orta Nova nella notte del 31 maggio scorso ha diffuso una nota pubblica per smentire alcun notizie circolate nelle ultime ore sulla vittima, definendole "false, diffamatorie e lesive. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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