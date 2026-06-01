Orta Nova 17enne morto in un incidente stradale | due dei 5 minorenni positivi ai test tossicologici

Nella notte di domenica 31 maggio, un'auto si è scontrata sulla strada, provocando la morte di un ragazzo di 17 anni. Tra i cinque minorenni a bordo, due sono risultati positivi ai cannabinoidi e tutti e cinque avevano un tasso alcolemico superiore alla norma nei test tossicologici. I risultati sono stati comunicati dopo l’incidente.

Tutti con un tasso alcolemico superiore alla norma i due dei cinque minorenni positivi ai cannabinoidi: sarebbero questi i risultati emersi dai test tossicologici eseguiti sugli occupanti dell'auto coinvolta, nella notte di domenica 31 maggio, in un incidente stradale avvenuto sulla strada. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Studentessa 20enne muore in incidente stradale a Castelpetroso

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