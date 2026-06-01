Un corteo di moto ha attraversato le strade di Orta Nova, accompagnando l'ultimo saluto a un ragazzo di 17 anni scomparso in un incidente stradale nella notte. La comunità si è radunata per rendere omaggio, con il rombo delle moto che ha riempito le vie del paese. La salma è stata poi trasferita verso la destinazione finale, mentre la gente si è stretta intorno alla famiglia del giovane.

Il rombo delle moto in corteo per dare l’ultimo saluto ad Andrea, il ragazzo di 17 anni morto tragicamente in un incidente stradale ad Orta Nova, in provincia di Foggia, nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando l'auto su cui viaggiava come passeggero posteriore con altri quattro minorenni, tra cui il conducente, è uscita fuori strada per sfuggire ad un posto di blocco dei carabinieri. A salutare per l’ultima volta il ragazzo c’erano centinaia di persone che hanno affollato la chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, dove nel pomeriggio di ieri si sono svolti i funerali sia nel piazzale esterno. Il feretro bianco è giunto in chiesa accompagnato dai suoi genitori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Orta Nova: commozione per l'ultimo saluto al giovane Andrea. Il 17enne morto in un tragico incidente stradale

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