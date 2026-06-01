A Orta Nova, un corteo di motociclette si è formato per l’ultimo saluto a un ragazzo di 17 anni deceduto in un incidente stradale nella notte. La cerimonia si è svolta nel rispetto della privacy e ha visto la partecipazione di amici e familiari. La salma è stata portata via in un’atmosfera di commozione. La polizia ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente.

Il rombo delle moto in corteo per dare l’ultimo saluto ad Andrea, il ragazzo di 17 anni morto tragicamente in un incidente stradale ad Orta Nova, in provincia di Foggia, nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando l'auto su cui viaggiava come passeggero posteriore con altri quattro minorenni, tra cui il conducente, è uscita fuori strada per sfuggire ad un posto di blocco dei carabinieri. A salutare per l’ultima volta il ragazzo c’erano centinaia di persone che hanno affollato la chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, dove nel pomeriggio di ieri si sono svolti i funerali sia nel piazzale esterno. Il feretro bianco è giunto in chiesa accompagnato dai suoi genitori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - IOrta Nova: commozione per l'ultimo saluto al giovane Andrea. Il 17 enne morto in un tragico incidente stradale

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