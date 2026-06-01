Orta Nova 16enne morto durante fuga dai carabinieri | in auto tutti positivi all’alcol e 2 ai cannabinoli??

Durante una fuga dai carabinieri, un ragazzo di 16 anni è morto a Orta Nova. Nell’auto coinvolta, tutti i minori tra i 14 e i 16 anni erano positivi all’alcol, mentre due avevano tracce di cannabinoli. I giovani avevano trascorso la serata di sabato insieme, prima dell’incidente.

I ragazzi coinvolti sono tutti minori tra i 14 e i 16 anni che avevano trascorso in giro la serata di sabato. I test tossicologici e gli esami di sangue e urine condotti in ospedale hanno stabilito che erano tutti positivi all’alcol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Foggia, auto guidata da un 16enne si schianta durante la fuga da un posto di blocco: un morto

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