Cosenza trovati 4 corpi carbonizzati in un’auto
Quattro corpi sono stati trovati carbonizzati all’interno di un’auto lungo la statale 106, in provincia di Cosenza. La scoperta è avvenuta in un’area di Amendolara. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle cause del incendio. Non sono stati comunicati dettagli sulle identità delle persone coinvolte né sulle circostanze che hanno portato al decesso.
I corpi di quattro persone sono stati ritrovati all’interno di un’auto lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di quattro migranti, probabilmente dei braccianti agricoli. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della Squadra mobile, oltre ai carabinieri. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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