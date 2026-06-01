Cosenza trovati 4 corpi carbonizzati in un’auto

Notizia in breve

Quattro corpi sono stati trovati carbonizzati all’interno di un’auto lungo la statale 106, in provincia di Cosenza. La scoperta è avvenuta in un’area di Amendolara. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle cause del incendio. Non sono stati comunicati dettagli sulle identità delle persone coinvolte né sulle circostanze che hanno portato al decesso.