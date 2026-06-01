Le esportazioni di formaggi, in particolare di quelli DOP, sono aumentate significativamente, contribuendo a un settore che vale 31 miliardi di euro. Le imitazioni straniere continuano a rappresentare una minaccia per i formaggi originali, mentre i mercati asiatici mostrano potenzialità di crescita. La domanda estera sostiene la produzione e l’export, ma si intensificano le sfide legate alla tutela delle denominazioni di origine protetta.

? Domande chiave Come fanno le imitazioni straniere a colpire i nostri formaggi DOP?. Quali nuovi mercati asiatici possono sostenere la crescita del settore?. Perché l'import massiccio di materie prime mette in crisi i produttori?. Cosa rischia la sovranità alimentare italiana se i prezzi continuano a fluttuare?.? In Breve Produzione latte vaccino 2024 a 13 milioni di tonnellate, crescita 20% rispetto al decennio.. DOP coprono oltre 40% consumi globali con specialità come Parmigiano, Gorgonzola e Taleggio.. USA primo mercato extra-europeo, seguiti in Europa da Germania, Francia e Regno Unito.. Rischio contraffazione per mozzarella, ricotta e asiago con falsi prodotti tipo romano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro bianco: l’export di formaggi vola, il settore vale 31 miliardi

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Oro Bianco che ingiallisce Ecco il segreto per farlo tornare splendente per sempre

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