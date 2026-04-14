Nel 2025, il valore dell'export del settore del mobile si è attestato a 13,8 miliardi di euro, registrando una diminuzione dello 0,4% rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali indicano che il valore rimane sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, senza variazioni significative. La cifra rappresenta un punto di riferimento per l’andamento commerciale di questa filiera nel panorama internazionale.

Il valore dell'export del settore del mobile nel 2025 ha raggiunto i 13,8 miliardi di euro, sostanzialmente stabile (-0,4%) rispetto all'anno precedente. Di questi 11,2 miliardi sono riferibili al comparto dei mobili in senso stretto, in calo dell'1,2% rispetto all'anno precedente. E' quanto rileva Sace nella presentazione dei dati e trend dell' arredo-design italiano a Milano. Nel 2023 il settore ha generato un fatturato di 44,2 miliardi, con 35.000 imprese attive e un valore aggiunto di 13 miliardi. Comparti come parti e accessori di mobili (+4,2%), legno e prodotti in legno (+3,5%), mobili per arredo domestico (+0,7%) e poltrone e divani (+1,4%), registrano un andamento positivo, contrapposto alle ampie riduzioni di altri mobili (incluso arredo esterno; -7,6%), sedie (-2,1%) e mobili per cucina (-5%).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sace, 'export settore mobile stabile a 13,8 miliardi nel 2025'

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