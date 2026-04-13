Vino italiano vola | 7,8 miliardi di export e nuovi fondi per il 2026

L’export di vino italiano ha raggiunto i 7,8 miliardi di euro, secondo i dati relativi al 2025. La produzione nazionale nel medesimo anno si è attestata a 44 milioni di ettolitri. Sono stati inoltre annunciati nuovi fondi destinati al settore fino al 2026.

L’export vitivinicolo italiano segna un traguardo di valore rilevante, con 7,8 miliardi di euro incassati grazie a una produzione che nel 2025 ha toccato i 44 milioni di ettolitri. Durante il Vinitaly, un confronto tra il Ministero dell’Agricoltura e le principali associazioni di categoria ha delineato le strategie per la campagna 2026-2027, puntando su nuovi fondi e sull’apertura di mercati extra-europei. I numeri della stagione appena conclusa confermano la tenuta del sistema: le esportazioni hanno raggiunto i 21 milioni di ettolitri, con una crescita della produzione dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Un dato fondamentale emerge dalla composizione di questi volumi, poiché circa il 90% delle spedizioni riguarda prodotti con indicazione geografica, segno di uno spostamento dei consumatori verso bottiglie di pregio superiore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino italiano vola: 7,8 miliardi di export e nuovi fondi per il 2026 Verona domina l’export di vino: 1,2 miliardi spingono l’economiaLa provincia di Verona si conferma la principale protagonista italiana nel mercato globale delle bevande, con un volume di esportazioni enologiche... Macfrut 2026: export a 7 miliardi, nuovi mercati emergentiRimini accoglie la 43esima edizione di Macfrut, trasformando l’evento in una piattaforma strategica dove mango e avocado diventano i simboli di un...