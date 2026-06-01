Organizzò il matrimonio toscano finito in tribunale lo sfogo dopo la sentenza | Non dovevo accettare | certe cose sono false

Dopo la sentenza che ha annullato il matrimonio toscano, l’uomo ha commentato: «Non dovevo accettare, certe cose sono false». Ha aggiunto che il matrimonio tra la coppia si era svolto senza problemi e che la decisione giudiziaria lo ha profondamente colpito. La vicenda riguarda un procedimento legale avviato dopo l’organizzazione del matrimonio, conclusosi con la decisione di annullare il matrimonio stesso.

«Questa sentenza mi ha ferito, il matrimonio della coppia era andato bene». L’ex titolare della società che aveva organizzato nel 2018 il matrimonio della coppia australiana ma di origini italiane in Val d’Orcia, in Toscana, si sfoga al Corriere Fiorentino, dopo la sentenza che condanna l’azienda al risarcimento di 19mila euro. Non è ancora noto se verrà fatto ricorso in Appello, ma intanto la donna esprime il suo enorme disappunto, per un racconto che mette in cattiva luce l’agenzia, ormai chiusa, ma con «oltre 20 anni di esperienza nel catering e nell’organizzazione di eventi, avevamo un curriculum lungo e prestigioso, e siamo stati per anni fornitori anche di enti pubblici a Grosseto». 🔗 Leggi su Open.online

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