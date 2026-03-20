Minacce a Saviano la sentenza definitiva dopo 18 anni Lo sfogo contro il governo sugli attacchi vili ricevuti negli anni

Dopo quasi 18 anni, la corte ha emesso la sentenza definitiva sulle minacce rivolte nel 2008 a Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. Saviano ha commentato lo sviluppo dell’iter giudiziario e ha espresso il suo sfogo contro il governo per gli “attacchi vili” ricevuti nel tempo. La decisione rappresenta la conclusione di un procedimento iniziato nel 2008.

Ci sono voluti quasi 18 anni, ma la giustizia ha messo un punto fermo sulle minacce rivolte nel 2008 a Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle difese, rendendo irrevocabili le condanne: un anno e sei mesi di reclusione per il capoclan dei Casalesi Francesco Bidognetti e un anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso. Le intimidazioni furono pronunciate durante il processo d’appello Spartacus, celebrato a Napoli contro il clan dei Casalesi. Cosa accadde nel 2008 durante il processo Spartacus. Secondo la ricostruzione emersa nel corso dei vari gradi di giudizio, Bidognetti aveva indicato Saviano e Capacchione come obiettivi attraverso il suo legale, attribuendo anche al libro Gomorra un ruolo nella sconfitta giudiziaria del clan. 🔗 Leggi su Open.online

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