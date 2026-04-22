Non avrei dovuto accettare Elettra Lamborghini lo sfogo durissimo dopo l’intervista a Belve | tutti senza parole

Elettra Lamborghini ha espresso un forte rammarico pubblicamente, affermando di non aver dovuto accettare una determinata intervista. La cantante ha condiviso lo sfogo attraverso social media, successivamente a un’intervista andata in onda, che ha lasciato molte persone senza parole. La dichiarazione arriva dopo aver rivisto il contenuto dell’intervista, ritenendolo non più convincente o appropriato.

A volte basta una frase per far capire tutto. Una di quelle dette a freddo, dopo aver rivisto qualcosa che non convince più. «Non avrei dovuto accettare». Parole che arrivano dopo ore, forse giorni, di ripensamenti e che raccontano un disagio che non si era visto fino in fondo. Non è la prima volta che succede: un’intervista, un momento molto esposto, poi il ritorno alla realtà e la sensazione di aver dato troppo. Quando il contesto è quello giusto – e il momento personale no – il risultato può essere diverso da quello immaginato. A parlare è Elettra Lamborghini, che ha deciso di sfogarsi sui social dopo la sua partecipazione a Belve. La cantante ha ammesso senza filtri: «Personalmente? No, non mi è piaciuta l’intervista.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Canzonissima, Elettra Lamborghini: non mi aspettavo di condurre l'Eurovision, mi dovrò preparare

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