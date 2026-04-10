Se un docente percepisce un rischio a scuola ha l’obbligo di segnalare al Dirigente? Sì e vi spiego come fare Il punto dell’Avvocato De Martino

Durante la trasmissione “Diritto in cattedra”, l’avvocato Alessandro De Martino ha spiegato che un docente che percepisce un rischio o segnali di disagio tra gli studenti ha l’obbligo di segnalarlo al dirigente scolastico. Ha anche illustrato le modalità corrette per effettuare questa comunicazione, sottolineando l’importanza di rispettare le procedure previste. La discussione si è concentrata su come il personale scolastico possa tutelarsi legalmente in situazioni di potenziale pericolo.