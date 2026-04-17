Docente o ATA insultato da un genitore cosa posso fare? Il Punto dell’Avvocato De Martino

Un insegnante o un collaboratore scolastico che riceve insulti da un genitore può trovarsi a dover affrontare una situazione delicata. L’avvocato Alessandro De Martino spiega che le azioni da intraprendere non sono standard, ma variano in base alla gravità degli insulti ricevuti. La legge permette alcune possibilità di intervento, anche se la scelta dipende dai singoli casi e dalle modalità con cui si sono verificati gli episodi.

Cosa può fare chi viene insultato da un genitore? La risposta, spiega l’avvocato Alessandro De Martino, non è automatica e dipende prima di tutto dalla gravità dei fatti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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