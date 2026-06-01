Operaio edile colpito da ictus mentre lavora in cantiere a Pontecagnano ricoverato in codice rosso
Un operaio edile di 50 anni è stato colpito da un ictus mentre lavorava in un cantiere a Pontecagnano Faiano. Sono stati chiamati i soccorsi e l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. La vicenda si è verificata durante le ore di lavoro, senza ulteriori dettagli sulla condizione attuale.
Operaio edile di 50 anni si sente male sul cantiere a Pontecagnano Faiano: soccorso dall'ambulanza è stato ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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