Operaio edile colpito da ictus mentre lavora in cantiere a Pontecagnano ricoverato in codice rosso

Notizia in breve

Un operaio edile di 50 anni è stato colpito da un ictus mentre lavorava in un cantiere a Pontecagnano Faiano. Sono stati chiamati i soccorsi e l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. La vicenda si è verificata durante le ore di lavoro, senza ulteriori dettagli sulla condizione attuale.