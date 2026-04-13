Colpito da un palo mentre lavora nel cimitero operaio 38enne muore a Taranto | indagini in corso

Un incidente sul lavoro si è verificato a Taranto, provocando la morte di un uomo di 38 anni mentre si trovava a svolgere le sue mansioni su una gru nel cimitero di San Brunone. Secondo quanto emerso, l’operaio è stato colpito da un palo durante l’attività. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.