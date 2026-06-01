Operai sfruttati per costruire il consolato Usa | chiesto il carcere per l' uomo che stava scappando in Turchia

La procura di Bergamo ha chiesto la custodia cautelare in carcere per un uomo di 47 anni, ricercato mentre tentava di fuggire in Turchia. L'indagine riguarda il suo coinvolgimento nello sfruttamento di decine di operai indiani impegnati nei lavori di costruzione di un consolato statunitense. La pm ha richiesto la convalida del fermo e la misura cautelare, contestandogli il reato di caporalato.

Convalida del fermo e custodia cautelare in carcere. È quanto ha chiesto la procura di Bergamo, attraverso la pm Raffaella Latorraca, per Ulas Demir, 47 anni, indagato a Milano per caporalato poiché ritenuto responsabile dello sfruttamento di decine di lavoratori indiani nella costruzione del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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I pm: Consolato statunitense di Milano costruito da manovali-schiavi indiani. Indaga la procura

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