operai ridotti a schiavi fermato un manager

Un manager è stato arrestato per aver sfruttato operai in condizioni di schiavitù. Secondo le indagini, avrebbe acquistato un biglietto aereo per Istanbul il 30 maggio, un giorno dopo aver sottoscritto un accordo illecito con i lavoratori. Le autorità hanno sequestrato documenti e strumenti di lavoro, evidenziando abusi e coercizioni. L’arresto si inserisce in un’operazione contro il lavoro nero e lo sfruttamento. La polizia ha confermato che l’indagine prosegue per accertare ulteriori responsabilità.

Aveva comperato un biglietto aereo per Istanbul il 30 maggio, ossia il giorno dopo essere stato indagato per caporalato insieme alla Caddell Costruction, la società di cui è uno dei responsabili in Italia, che sta restaurando e costruendo l’edificio che sarà la nuova sede del Consolato Usa a Milano con operai, secondo la Procura, tenuti in una situazione di " para-schiavitù ". Per questo ieri il turco Ulas Demir è stato bloccato all’aeroporto di Orio al Serio, mentre stava partendo con la famiglia, e portato in carcere a Bergamo. A firmare il provvedimento di fermo, è stato il pm Paolo Storari, titolare dell’inchiesta insieme al collega Mauro Clerici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Hitlers Rise: The Secret Pact Between Nazis and Big Business

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