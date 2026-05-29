Nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, sono stati trovati lavoratori portati dall’India che ricevevano circa 2 euro all’ora. La multinazionale Caddell, incaricata dei lavori, è stata commissariata. Il progetto, avviato nel 2022, ha coinvolto un ampio intervento di rigenerazione urbana, con dichiarazioni ufficiali sulla sua natura innovativa e sostenibile.

Quando il sindaco di Milano Giuseppe Sala impugnò la vanga per la posa della prima pietra, nell’ottobre del 2022, parlò di “rigenerazione urbana”, “progetto innovativo e sostenibile”, “fiducia degli Stati Uniti in Milano”. Aggiunse che il nuovo consolato avrebbe reso l’intera zona “più attrattiva”. Attorno a lui c’erano il presidente Attilio Fontana, diplomatici americani e autorità lombarde varie, tutti lì a rendere omaggio ai rendering luccicanti del futuro Consolato Usa di piazzale Accursio: 40mila metri quadrati di vetro, sicurezza e diplomazia internazionale, costruiti sull’area dell’ex Tiro a segno. Un’opera faraonica: 351 milioni di dollari di investimento, 65 milioni di ricadute economiche promesse sul territorio, firmata dagli Shop Architects di New York e lavori affidati al colosso americano Caddell Construction. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nuovo consolato Usa, un esercito di schiavi nel cantiere: portati dall’India e pagati 2 euro l’ora. Commissariata la multinazionale Caddell

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