Openda lascia la Juve | le due destinazioni più probabili Questo tecnico crede ancora in lui

L’attaccante belga lascia la Juventus e le due destinazioni più probabili per il suo futuro sono state indicate. Un tecnico mantiene ancora fiducia nelle sue capacità.

Openda lascia la Juve: le due destinazioni più probabili per il futuro dell’attaccante belga. Questo tecnico crede ancora in lui. l futuro di Loïs Openda sarà quasi sicuramente lontano dalla Juventus, con la Francia e l’Inghilterra sullo sfondo. Sulle sue tracce c’è da tempo il Rennes guidato da Franck Haise, club fresco di qualificazione in Europa League e a caccia di rinforzi offensivi. Per il giocatore si tratterebbe di un gradito ricongiungimento: ha già lavorato con l’allenatore ai tempi del Lens, siglando ben 21 reti nella stagione 20222023. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I transalpini non intendono pareggiare la cifra spesa dalla Juve lo scorso anno, perciò si valuta la formula di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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