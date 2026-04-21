Nella prossima finestra di calciomercato, il futuro di Rafael Leao potrebbe prendere una direzione diversa, con il club di appartenenza che valuta una possibile cessione. Si parla di due destinazioni principali per l’attaccante, mentre il club richiede una cifra considerevole per lasciarlo partire. Leao, che ha trascorso sette stagioni con la squadra, sarebbe disposto a rimanere, ma le trattative sono in corso.

Nonostante l'assist che ha spedito in gol Adrien Rabiot a Verona, Rafael Leao resta sempre al centro delle polemiche in casa Milan. Al 'Bentegodi', come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, non ha gradito la sostituzione, al 63', per favorire l'ingresso in campo di Santiago Giménez. Massimiliano Allegri lo ha rincuorato, Aldo Dolcetti gli ha spiegato il perché della scelta (esclusivamente tecnico-tattica e non altro), ma Leao, per il quotidiano generalista, è amareggiato e lo avrebbe ammesso anche alle persone a lui più care. Rafa è sul mercato e, in estate, in presenza di offerte a partire dai 40-50 milioni di euro, sarà ceduto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao è sul mercato: le due destinazioni più probabili, la cifra richiesta dal Milan

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