onorificenze e maxischermo per la festa a roma

Per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, si terrà una cerimonia in Piazza Mazzini alle 9. La manifestazione sarà presieduta dal prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro. Durante l’evento saranno consegnate onorificenze e verrà proiettato un maxischermo. La celebrazione coinvolgerà le autorità locali e prevede interventi ufficiali. La giornata si svolgerà con una serie di iniziative dedicate alla ricorrenza.

Per l’ 80° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, presiederà la cerimonia che si svolgerà in Piazza Mazzini alle 9.45 di domani. Si inizia con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno d’Italia da parte della banda musicale della “Folgore”, il prefetto poi consegnerà le onorificenze dell’ordine "Al merito della Repubblica Italiana" concesse con decreto del presidente della Repubblica per chi si è particolarmente distinto per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per lodevoli servizi nelle carriere civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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