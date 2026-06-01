L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un allarme sulla nicotina invisibile, contenuta in bustine piccole e discrete che non producono odori o fumo. Queste bustine vengono considerate un’alternativa per i fumatori, ma il rischio associato alla loro assunzione resta invariato. La preoccupazione riguarda la possibilità di utilizzo senza che si notino segnali evidenti, rendendo più difficile il monitoraggio e il controllo del consumo di nicotina.

Bustine piccole e discrete che non causano cattivo odore o fumo: questa è la nicotina “invisibile”, definita un’alternativa valida per i fumatori. Il nome, così come l’aspetto, potrebbe indurre in inganno. L’apparenza innocua, soprattutto rispetto alle sigarette tradizionali, cela una realtà ben più dannosa. I problemi legati a questo prodotto sono molteplici ma, a seguito dell’allarme lanciato dall’ OMS, sono apparsi più tangibili. Ad aggravare la diffusione delle nicotine pouch, oltre la mancanza di una regolamentazione, è il successo che sta riscontrando tra i più giovani. Il rischio non converge solo in una forte dipendenza, ma anche nell’impatto che possono avere sul corpo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - OMS, allarme per la nicotina “invisibile”: niente puzza o fumo, ma il rischio rimane

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