Una recente review pubblicata da un gruppo di ricercatori ha analizzato come diverse modalità di consumo di tabacco possano influenzare il rischio cardiovascolare. La ricerca si concentra sulla differenza tra il fumo tradizionale e l’uso di prodotti con nicotina senza combustione. La pubblicazione è stata effettuata in risposta a una crescente attenzione scientifica verso le alternative al fumo classico e i loro effetti sulla salute cardiovascolare.

Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - "La review che abbiamo appena pubblicato circa la modalità di consumo di tabacco e il rischio cardiovascolare è stata la risposta a una necessità nel mondo della ricerca medico-scientifica. Quali sono le evidenze che negli ultimi 10 anni, su circa 900 articoli, che abbiamo ottenuto e sottolineato? La modalità del consumo della nicotina determina, su basi chimico-fisiche e tossicologiche, l'esposizione a quantità di sostanze nocive nettamente diverse. Il consumo della nicotina attraverso riscaldamento e non combustione determina sino al 95-97% della riduzione di sostanze cancerogene e cardio tossiche. Tutto questo con dati revisionati in alcuni casi anche dalla Fda".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fumo, rischio cardiovascolare: Festinese (UniCamillus) 'Benefici con nicotina senza combustione'

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