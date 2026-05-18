L'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato il suo primo rapporto sulle bustine di nicotina, evidenziando la loro crescente diffusione tra i giovani. Il documento analizza l'aumento dell'uso di questi prodotti nei diversi paesi e sottolinea come siano facilmente accessibili e attraenti per i più giovani. L'OMS invita i governi a intervenire per regolamentare la vendita e la pubblicità delle bustine di nicotina, puntando a limitare il loro impatto sulla salute dei giovani.

Sono piccole, discrete, aromatizzate ai gusti più disparate e confezionate in packaging eleganti che ricordano quelli delle caramelle. Le bustine di nicotina, i cosiddetti nicotine pouches ormai molto diffusi anche in Italia, si posizionano tra la gengiva e il labbro superiore e rilasciano la nicotina attraverso la mucosa orale, senza fumo né vapore. Se è vero che Paesi come la Svezia sono riusciti a ridurre notevolmente il consumo di tabacco proprio grazie alle bustine di nicotina, è altrettanto vero che gli effetti della nicotina sul nostro organismo sono ben noti da tempo. Ora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di lanciare un allarme formale, pubblicando il primo rapporto internazionale dedicato a questi prodotti e chiedendo ai governi di tutto il mondo di agire con urgenza per proteggere i giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bustine di nicotina: troppo diffuse tra i giovani: l'allarme dell'OMS

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