Senza fissa dimora ucciso a Genova l’omicidio in pieno giorno all’interno di Villetta di Negro | arrestato 43enne

Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso nel parco di Villetta di Negro, nei giardini del museo Chiossone a Genova. L’omicidio è avvenuto in pieno giorno e l’uomo è stato incaprettato e trascinato via. È stato arrestato un uomo di 43 anni sospettato di aver commesso il delitto.

Omicidio in pieno giorno a Genova, nei giardini del museo Chiossone. All’interno del parco di Villetta di Negro, un senza fissa dimora di 49 anni è stato ucciso, incaprettato e trascinato via da un uomo. Ad assistere alla scena una ragazza, che ha dato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato un 43enne originario del Senegal. Da quanto si apprende, l’uomo ha colpito la vittima alla testa e al tronco, poi l’ha trasportata esanime fino alla strada. I militari del Nucleo investigativo hanno già acquisito le immagini dalle telecamere di videosorveglianza, dove si vede una lite tra i due e i colpi inferti con una bottiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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