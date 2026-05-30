Senza fissa dimora ucciso a Genova l’omicidio in pieno giorno all’interno di Villetta di Negro | arrestato 43enne

Da ilfattoquotidiano.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso nel parco di Villetta di Negro, nei giardini del museo Chiossone a Genova. L’omicidio è avvenuto in pieno giorno e l’uomo è stato incaprettato e trascinato via. È stato arrestato un uomo di 43 anni sospettato di aver commesso il delitto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Omicidio in pieno giorno a Genova, nei giardini del museo Chiossone. All’interno del parco di Villetta di Negro, un senza fissa dimora di 49 anni è stato ucciso, incaprettato e trascinato via da un uomo. Ad assistere alla scena una ragazza, che ha dato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato un 43enne originario del Senegal. Da quanto si apprende, l’uomo ha colpito la vittima alla testa e al tronco, poi l’ha trasportata esanime fino alla strada. I militari del Nucleo investigativo hanno già acquisito le immagini dalle telecamere di videosorveglianza, dove si vede una lite tra i due e i colpi inferti con una bottiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

senza fissa dimora ucciso a genova l8217omicidio in pieno giorno all8217interno di villetta di negro arrestato 43enne
© Ilfattoquotidiano.it - Senza fissa dimora ucciso a Genova, l’omicidio in pieno giorno all’interno di Villetta di Negro: arrestato 43enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Senza fissa dimora crea un rifugio improvvisato all’interno delle Mura: interviene la polizia localeUna persona senza fissa dimora ha allestito un rifugio improvvisato all’interno delle Mura, vicino alla Casa dell'Ortolano.

Leggi anche: Beatificazione di Don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como da un senza fissa dimora con problemi psichici

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web