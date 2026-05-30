Un uomo di 49 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto nel parco Villetta Di Negro a Genova. La vittima presentava ferite da arma da taglio. La polizia ha arrestato un sospetto, che si trova ora in custodia. Sul luogo sono intervenuti gli agenti e il personale sanitario, ma l’uomo è deceduto prima di essere soccorso. La scena è stata sequestrata per le indagini.

Un clochard di 49 anni è stato ucciso a Genova. L’aggressione è avvenuta all’interno del parco Villetta Di Negro, poco prima delle 10 del mattino di sabato 30 maggio. Il presunto aggressore, un senzatetto senegalese di 42 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine. A chiamare il 112 è stata una ragazza che ha visto l’uomo trascinare un cadavere nel parco. La vittima sarebbe stata uccisa con un coccio di bottiglia. Omicidio in centro a Genova L’omicidio è avvenuto in una zona centrale molto frequentata della città, i giardini comunali di Villetta Di Negro. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, P.A.P., queste le iniziali del 49enne, sarebbe stato colpito alla testa con diversi colpi di bottiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio nel parco Villetta Di Negro a Genova, la vittima è un clochard di 49 anni: c’è un fermo

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