Omicidio Paolo Taormina concluse le indagini | l' assassino reo confesso rischia l' ergastolo

Notizia in breve

Le indagini sull'omicidio di un giovane di 21 anni sono state concluse. La procura di Palermo ha identificato e arrestato l’autore del colpo di pistola che ha causato la morte durante una rissa davanti a un pub. L’uomo, che ha confessato l’omicidio, rischia l’ergastolo. L’evento è avvenuto il 12 ottobre scorso nei pressi del locale vicino al teatro Massimo. Le indagini si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio.