Omicidio Paolo Taormina concluse le indagini | l' assassino reo confesso rischia l' ergastolo
Le indagini sull'omicidio di un giovane di 21 anni sono state concluse. La procura di Palermo ha identificato e arrestato l’autore del colpo di pistola che ha causato la morte durante una rissa davanti a un pub. L’uomo, che ha confessato l’omicidio, rischia l’ergastolo. L’evento è avvenuto il 12 ottobre scorso nei pressi del locale vicino al teatro Massimo. Le indagini si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio.
La procura di Palermo ha chiuso le indagini per l'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso lo scorso 12 ottobre con un colpo di pistola mentre cercava di sedare una violenta rissa all'esterno del pub di famiglia "O' Scruscio", vicino al teatro Massimo. Il colpo alla nuca, lo sparo e la fuga. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo - Portato al Malaspina il sedicenne reo confesso dell'omicidio del pensionato De Luca
Notizie e thread social correlati
Omicidio Afendi, la sentenza: “Fu premeditato”. Inflitti 27 anni all’assassino reo confessoUna sentenza ha stabilito che l’omicidio di Antonio Amin Afendi, avvenuto in pieno giorno in piazza Petracca a Casarano, è stato premeditato.
Omicidio Flavia Mello: condanna a 16 anni e 8 mesi per il reo confessoIl gup del Tribunale di Pisa ha condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione Kristian Emanuele Nannetti, reo confesso dell’omicidio di Flavia Mello...
Si parla di: Omicidio Paolo Taormina, concluse le indagini: l'assassino reo confesso rischia l'ergastolo.
Ucciso a colpi di pistola mentre sedava rissa, chiusa inchiesta sull’omicidio di Paolo TaorminaLa Procura di Palermo ha chiuso le indagini per l’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne di Palermo ucciso lo scorso 12 ottobre con un colpo di pistola alla nuca e alla fronte mentre cercava di sedare ... grandangoloagrigento.it
Chi è Gaetano Maranzano, presunto killer di Paolo Taormina: dopo l’omicidio il post su Riina su TikTokI Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo, emesso dalla Procura, nei confronti di Gaetano Maranzano, 28 anni, accusato dell’omicidio del 21enne Paolo Taormina. Nella sua ... fanpage.it