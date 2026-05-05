Omicidio Afendi la sentenza | Fu premeditato Inflitti 27 anni all’assassino reo confesso

Una sentenza ha stabilito che l’omicidio di Antonio Amin Afendi, avvenuto in pieno giorno in piazza Petracca a Casarano, è stato premeditato. L’uomo, già responsabile di un ruolo di leadership in un gruppo criminale smantellato con l’operazione “Fortezza”, è stato condannato a 27 anni di carcere. L’assassino, che ha confessato, ha ricevuto questa condanna durante il processo.