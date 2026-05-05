Omicidio Afendi la sentenza | Fu premeditato Inflitti 27 anni all’assassino reo confesso
Una sentenza ha stabilito che l’omicidio di Antonio Amin Afendi, avvenuto in pieno giorno in piazza Petracca a Casarano, è stato premeditato. L’uomo, già responsabile di un ruolo di leadership in un gruppo criminale smantellato con l’operazione “Fortezza”, è stato condannato a 27 anni di carcere. L’assassino, che ha confessato, ha ricevuto questa condanna durante il processo.
CASARANO - Uccise Antonio Amin Afendi, il 33enne ritenuto a capo di uno dei gruppi criminali smantellati con l’operazione “Fortezza”, in pieno giorno, in piazza Petracca a Casarano. Tre proiettili partiti da un revolver calibro 357 Magnum raggiunsero il “rivale”, senza lasciargli scampo: al mento.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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