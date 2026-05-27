Omicidio Mollicone teste conferma | Torriero disse che 1 giugno Serena era in caserma Le intercettazioni
Una testimone ha confermato che un'operatrice ha riferito di essere andata in caserma il 1 giugno per portare un panino e una scheda telefonica a un uomo, e di aver visto Serena quel giorno. La conversazione è emersa durante intercettazioni. La testimonianza sostiene che l'operatrice ha confermato la presenza di Serena in caserma il giorno della sua scomparsa.
(Adnkronos) – "Annarita Torriero mi disse che il giorno della scomparsa di Serena era andata in caserma a portare un panino con il prosciutto e la scheda telefonica a Santino Tuzi" e che "anche lei aveva visto Serena". A rivelarlo in aula, durante il processo di Appello bis sull'omicidio di Serena Mollicone, è Sonia Da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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