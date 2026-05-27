Omicidio Mollicone teste conferma | Torriero disse che 1 giugno Serena era in caserma Le intercettazioni

Notizia in breve

Una testimone ha confermato che un'operatrice ha riferito di essere andata in caserma il 1 giugno per portare un panino e una scheda telefonica a un uomo, e di aver visto Serena quel giorno. La conversazione è emersa durante intercettazioni. La testimonianza sostiene che l'operatrice ha confermato la presenza di Serena in caserma il giorno della sua scomparsa.