Omicidio Mollicone la teste chiave | La confidente di Tuzi mi disse di aver visto Serena entrare in caserma
Durante l'udienza del processo d'appello bis sull'omicidio Mollicone, una testimone ha riferito di aver ricevuto da una confidente del brigadiere Santino Tuzi la testimonianza di aver visto Serena entrare in caserma. La testimone ha condiviso le confidenze di Annarita Torriero, che avrebbe confermato di aver assistito all'ingresso della ragazza nel luogo. Queste dichiarazioni sono state rese in aula durante l'interrogatorio.
La testimone Sonia Da Fonseca nel processo d'Appello bis sull'omicidio Mollicone ha dichiarato in aula le confidenze di Annarita Torriero, confidente del brigadiere Santino Tuzi: "Mi ha detto di aver visto anche lei Serena entrare in caserma". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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