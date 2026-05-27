Omicidio Mollicone la teste chiave | La confidente di Tuzi mi disse di aver visto Serena entrare in caserma

Notizia in breve

Durante l'udienza del processo d'appello bis sull'omicidio Mollicone, una testimone ha riferito di aver ricevuto da una confidente del brigadiere Santino Tuzi la testimonianza di aver visto Serena entrare in caserma. La testimone ha condiviso le confidenze di Annarita Torriero, che avrebbe confermato di aver assistito all'ingresso della ragazza nel luogo. Queste dichiarazioni sono state rese in aula durante l'interrogatorio.