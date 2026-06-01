Il fratello di Gianluca Ibarra Silvera ha dichiarato che l’uomo è stato ucciso senza un motivo apparente, solo per il piacere di farlo. Ha aggiunto che potrebbe essere stato scambiato per qualcun altro o ucciso senza ragione. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’omicidio, senza ancora trovare elementi che colleghino il fatto a un movente specifico. La vittima aveva 35 anni.

Il fratello esclude qualsiasi movente: "L'hanno ucciso solo per il gusto di farlo oppure ci hanno scambiato per qualcuno che non eravamo. Poteva esserci chiunque altro al posto suo e nostro" "Non sono neanche persone, questi sono degli animali. È una gang". È la denuncia durissima del fratell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, il fratello: "L'hanno ucciso solo per il gusto di farlo, sono bestie non persone"

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Omicidio Milano Certosa, spunta l'ipotesi dello scambio di persona. In stazione scattano i controlli

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