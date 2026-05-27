Milano 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa | Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da dieci persone

Notizia in breve

A Milano, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ucciso alla stazione Certosa. La lite tra gruppi di giovani è degenerata in una rissa con coltellate, coinvolgendo circa dieci persone. Dopo l'aggressione, la vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite si sono rivelate fatali. L'episodio si è verificato nella periferia nord della città e sono in corso indagini per identificare i responsabili.