Milano 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa | Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da dieci persone
A Milano, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ucciso alla stazione Certosa. La lite tra gruppi di giovani è degenerata in una rissa con coltellate, coinvolgendo circa dieci persone. Dopo l'aggressione, la vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite si sono rivelate fatali. L'episodio si è verificato nella periferia nord della città e sono in corso indagini per identificare i responsabili.
Prima la rissa, poi le coltellate e la corsa in ospedale. È finita in tragedia l'ennesima lite tra gang a Milano, questa volta nella periferia nord. Gianluca Ibarra Silvera, un ragazzo di 22 anni nato in Italia ma di origini sudamericane, è morto dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, nella stazione di Milano Certosa, in via Mambretti. Il giovane sarebbe stato vittima di una aggressione, forse scattata in seguito a una rissa, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, con una ferita alla gamba sinistra. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, di quanto accaduto, gli aggressori, una decina, hanno accerchiato la vittima che si trovava insieme al fratello all'altezza del binario 6. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Rissa tra dieci persone sui binari della Stazione Certosa: 22enne muore accoltellato. Gli aggressori fuggono in trenoUna rissa tra dieci persone sui binari della stazione di Milano-Certosa si è conclusa con un 22enne morto dopo essere stato accoltellato.
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Milano, è morto Gianluca Ibarra Silvera, 22enne ecuadoriano con cittadinanza italiana, che è stato accoltellato sulle banchine della stazione Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla rissa avrebbero preso parte almeno una decina di sudamericani. x.com
Da una prima ricostruzione, Silvera si trovava in stazione in compagnia del fratello, quando sarebbero stati accerchiati da una decina di ragazzi A un certo punto sarebbe scoppiata una rissa durante la quale uno del gruppo avrebbe tirato fuori il coltello e colpi facebook
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