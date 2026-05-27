Un giovane di 22 anni è stato ucciso ieri sera sulla banchina della stazione di Milano-Certosa, davanti agli occhi del fratello. La vittima, di origini ecuadoregne, non conosceva i suoi aggressori e si pensa che sia stato colpito senza motivo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. La polizia sta cercando una banda sospettata di essere coinvolta nell’episodio.

Col passare delle ore si fa sempre più chiaro il quadro che ha portato all’omicidio a coltellate del ragazzo, aggredito sotto gli occhi del fratello e di un amico da un gruppo di persone scappate poi a bordo di un treno diretto a Treviglio. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile del capoluogo lombardo, coordinati dal pm Elio Ramondini. Gli accertamenti sulla morte del giovane di origini ecuadoriane sono, hanno speiegato dalla Procura della Repubblica di Milano, a 360 gradi. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Chi era Gianluca Ibarra Silvera, ucciso senza motivo sotto gli occhi del fratello: dramma alla stazione Milano-Certosa, caccia a una banda

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Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit

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