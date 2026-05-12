Salerno 2026 al via in Ateneo il Meeting di Coordinamento per i Giochi Universitari Europei
Oggi ha avuto inizio al campus di Fisciano il Meeting di Coordinamento per i Giochi Universitari Europei previsti nel 2026. L'incontro coinvolge rappresentanti delle istituzioni coinvolte e si concentra sulla pianificazione degli aspetti organizzativi e logistici dell'evento. La riunione durerà due giorni e si svolge in un contesto di collaborazione tra i vari enti e università coinvolti nel progetto.
Con oggi, nell’edificio F4 del campus sono partiti ufficialmente i lavori del Coordination Meeting alla presenza di 26 delegati da 16 nazioni europee (Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Turchia, Regno Unito, Armenia, Kosovo, Germania, Norvegia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Svizzera e Olanda). Ad accoglierli per l’Università di Salerno il Delegato del Rettore allo Sport Francesco Paolo Adorno, il Presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini e l’intero comitato tecnico-amministrativo che sta coordinando l’organizzazione di questo speciale evento. L’incontro si è aperto con i saluti e l’intervento del Comitato Salerno 2026, che ha accolto le delegazioni e presentato gli ultimi aggiornamenti riguardanti i preparativi per i Giochi.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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