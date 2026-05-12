Salerno 2026 al via in Ateneo il Meeting di Coordinamento per i Giochi Universitari Europei

Oggi ha avuto inizio al campus di Fisciano il Meeting di Coordinamento per i Giochi Universitari Europei previsti nel 2026. L'incontro coinvolge rappresentanti delle istituzioni coinvolte e si concentra sulla pianificazione degli aspetti organizzativi e logistici dell'evento. La riunione durerà due giorni e si svolge in un contesto di collaborazione tra i vari enti e università coinvolti nel progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui