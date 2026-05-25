Oltre la gestione tecnica dei disastri | cittadini e alluvionati si uniscono per disegnare il futuro del territorio

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio alle 17.30 si svolgerà l’evento finale del progetto “Colmate” al Centro Pace di Forlì. L’iniziativa, promossa dall’associazione Forlì Città Aperta con Rete 360 e altri gruppi, coinvolge cittadini e persone colpite da alluvioni in attività di partecipazione per pianificare il futuro del territorio. L’obiettivo è favorire il confronto e la condivisione di idee in un percorso che unisce memoria collettiva e attivazione civica.