Oltre la gestione tecnica dei disastri | cittadini e alluvionati si uniscono per disegnare il futuro del territorio
Giovedì 28 maggio alle 17.30 si svolgerà l’evento finale del progetto “Colmate” al Centro Pace di Forlì. L’iniziativa, promossa dall’associazione Forlì Città Aperta con Rete 360 e altri gruppi, coinvolge cittadini e persone colpite da alluvioni in attività di partecipazione per pianificare il futuro del territorio. L’obiettivo è favorire il confronto e la condivisione di idee in un percorso che unisce memoria collettiva e attivazione civica.
Giovedì 28 maggio alle 17.30 presso il Centro Pace di Forlì (via Andrelini 59) si terràl’evento finale di “Colmate – Collettività, memoria e attivazione nei territori post-disastro”, percorso partecipativo promosso dall’associazione Forlì Città Aperta incollaborazione con Rete 360 e il collettivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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