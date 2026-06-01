Oltre i confini verso il futuro | l’Europa diventa casa per il liceo Bianchi Dottula

Notizia in breve

Il liceo Bianchi Dottula di Bari ha completato con successo la prima mobilità del programma Erasmus+ Accreditamento KA121-SCH. La fase si è conclusa senza problemi, coinvolgendo studenti e docenti in attività all’estero. L’iniziativa ha permesso a studenti di partecipare a tirocini e scambi culturali in altri paesi europei. Nessuna informazione è stata fornita su dettagli specifici delle destinazioni o sui numeri di partecipanti.