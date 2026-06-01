Oltre i confini verso il futuro | l’Europa diventa casa per il liceo Bianchi Dottula

Da baritoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il liceo Bianchi Dottula di Bari ha completato con successo la prima mobilità del programma Erasmus+ Accreditamento KA121-SCH. La fase si è conclusa senza problemi, coinvolgendo studenti e docenti in attività all’estero. L’iniziativa ha permesso a studenti di partecipare a tirocini e scambi culturali in altri paesi europei. Nessuna informazione è stata fornita su dettagli specifici delle destinazioni o sui numeri di partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è conclusa con grande successo la prima annualità di mobilità che ha visto il Liceo "Bianchi Dottula" di Bari protagonista del programma Erasmus+ Accreditamento KA121-SCH. All'interno della cornice progettuale che si sviluppa da giugno 2024 a maggio 2026, un’intensa attività di scambi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

18 dicembre 2025 - Il Regolamento europeo sul ripristino della natura e il verde urbano

Video 18 dicembre 2025 - Il Regolamento europeo sul ripristino della natura e il verde urbano

Notizie e thread social correlati

Nella Corte Bianchi Dottula di Bari Vecchia la mostra d'arte "Miracula. San Nicola nell'iconografia europea"Dal 2 al 17 maggio 2026, nella Corte Bianchi Dottula di Bari Vecchia, sarà ospitata la mostra d’arte intitolata “Miracula.

L’Europa geotermica a Larderello, verso i confini del ‘super-caldo’Larderello, in Toscana, si trova al centro di un progetto che coinvolge diverse nazioni europee e Islanda, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web