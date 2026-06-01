Oltre i confini verso il futuro | l’Europa diventa casa per il liceo Bianchi Dottula
Il liceo Bianchi Dottula di Bari ha completato con successo la prima mobilità del programma Erasmus+ Accreditamento KA121-SCH. La fase si è conclusa senza problemi, coinvolgendo studenti e docenti in attività all’estero. L’iniziativa ha permesso a studenti di partecipare a tirocini e scambi culturali in altri paesi europei. Nessuna informazione è stata fornita su dettagli specifici delle destinazioni o sui numeri di partecipanti.
Si è conclusa con grande successo la prima annualità di mobilità che ha visto il Liceo "Bianchi Dottula" di Bari protagonista del programma Erasmus+ Accreditamento KA121-SCH. All'interno della cornice progettuale che si sviluppa da giugno 2024 a maggio 2026, un’intensa attività di scambi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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