L’Europa geotermica a Larderello verso i confini del ‘super-caldo’

Larderello, in Toscana, si trova al centro di un progetto che coinvolge diverse nazioni europee e Islanda, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie avanzate nel settore della geotermia. L’azienda energetica coinvolta sta ampliando le proprie attività in questo campo, puntando a esplorare le potenzialità delle risorse geotermiche a temperature molto elevate. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di ricerca e innovazione dedicato alle fonti energetiche rinnovabili, con attenzione alle applicazioni di nuova generazione.

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