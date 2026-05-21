L’Europa geotermica a Larderello verso i confini del ‘super-caldo’
Larderello, in Toscana, si trova al centro di un progetto che coinvolge diverse nazioni europee e Islanda, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie avanzate nel settore della geotermia. L’azienda energetica coinvolta sta ampliando le proprie attività in questo campo, puntando a esplorare le potenzialità delle risorse geotermiche a temperature molto elevate. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di ricerca e innovazione dedicato alle fonti energetiche rinnovabili, con attenzione alle applicazioni di nuova generazione.
Larderello (Pisa), 21 maggio 2026 – Dalla Toscana all’ Islanda, passando dal cuore della terra, Enel rafforza il proprio ruolo internazionale nello sviluppo della geotermia avanzata, portando competenze e tecnologie sulle nuove frontiere della cosiddetta “Geotermia superhot”. https:www.quotidiano.netvideoil-gemello-digitale-del-tevere-tecnologie-al-servizio-dellambiente-foc5bshn Enel, infatti, dopo essere stata protagonista nell’ottobre 2025 al Superhot Geothermal Summit di Reykjavik, nell’ambito dell’Assemblea del Circolo Polare Artico 2025, dove sono stati condivisi i risultati del progetto europeo Descramble, dedicato alla perforazione in... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Certo, le manifatture sono spuntate in Islanda, perché non dovrebbero? reddit