Nella Corte Bianchi Dottula di Bari Vecchia la mostra d' arte Miracula San Nicola nell' iconografia europea

Dal 2 al 17 maggio 2026, nella Corte Bianchi Dottula di Bari Vecchia, sarà ospitata la mostra d’arte intitolata “Miracula. San Nicola nell’iconografia europea”. L’esposizione si terrà presso la sede di stradella dei Dottula, 10, e presenterà opere dedicate alla rappresentazione di San Nicola attraverso vari stili e epoche. La mostra si svolge in un contesto storico e architettonico particolare, che valorizza le opere esposte.

Dal 2 al 17 maggio 2026 presso la suggestiva Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10 – Bari Vecchia) sarà allestita la mostra d’arte “Miracula. San Nicola nell’iconografia europea” promossa dall’Aps Martinus con la collaborazione di Nicola Cortone, scrittore e cultore di arte popolare, in.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sparatoria ai fuochi di San Nicola: una donna ferita a Bari vecchia. Quarto episodio in poche settimane Una preghiera per Enrica, Renato Zero e la figlia di Bonaccorti nella basilica di San Nicola a BariRenato Zero e Verdiana Pettinari, figlia di Enrica Bonaccorti, hanno incontrato questa mattina nella basilica di San Nicola a Bari il rettore, padre... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Nella Corte Bianchi Dottula di Bari Vecchia la mostra darte MIRACULA. San Nicola nelliconografia europea; Bari Vecchia, la mostra Miracula. San Nicola nell’iconografia europea alla Corte Bianchi Dottula; IL TURISMO SPORTIVO SPINGE BARI: ATLETI DI 33 PAESI ALLA BARI MED MARATHON, MANIFESTAZIONE SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE; Sabato 9 e domenica 10 maggio la sesta edizione di Birre di Primavera sul Lungomare Matteotti della marina di Melendugno. Bari Vecchia, la mostra Miracula. San Nicola nell’iconografia europea alla Corte Bianchi DottulaBARI - Dal 2 al 17 maggio 2026 la Corte Bianchi Dottula, nel cuore di Bari Vecchia, ospiterà la mostra d’arte Miracula. San Nicola nell’iconografia europea, promossa dall’Aps Martinus in collaborazi ... giornaledipuglia.com Dal 2 al 17 maggio, la Corte Bianchi Dottula ospita un viaggio nell'iconografia europea del Santo. Un evento tra devozione, performance e solidarietà per il restauro di San Martino. Leggi qui - facebook.com facebook Confronto tra Manuela Bianchi e l'amica Romina, Fabrizio Gallo: "Il confronto si fa quando la Corte non crede alla versione di uno dei due testimoni" Parliamo del caso Pierina in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com