Offerte di lavoro | oltre 1.600 posizioni aperte nelle province di Bari Bat e Foggia

Nel report bi-settimanale di Arpal Puglia sui Centri per l'impiego si segnala che nelle province di Bari, Bat e Foggia ci sono complessivamente oltre 1.600 posti di lavoro disponibili. L’area che concentra il maggior numero di offerte è quella dell’intrattenimento, con 874 posizioni aperte nei settori dei servizi ludico-ricreativi, artistici e sportivi. La rilevazione evidenzia come questa categoria rappresenti la quota più significativa delle opportunità lavorative presenti sul territorio.

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L'area dell'intrattenimento guida la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia. È quanto emerge dal nuovo numero di WorkUp, il report bi-settimanale curato da Arpal Puglia sui Centri per l'impiego, che registra 874 posizioni aperte nei servizi ludico-ricreativi, artistici e sportivi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Beginners Guide to Amazon FBA in 2026 (3+ Hours) Sullo stesso argomento Offerte di lavoro, il Comune di Lecco assume: aperte sette posizioni professionaliIl Comune di Lecco continua ad assumere e offre interessanti opportunità di lavoro: è infatti in corso un piano di nuove assunzioni per rafforzare i... Come faccio a decidere tra 2 offerte di lavoro? reddit Classificazione di Google(TG:e10838).irj - Results on X | Live Posts & Updates x.com Lavoro: oltre 544mila entrate previste dalle imprese a maggio e 1,7 milioni entro luglioSono 544.100 le entrate programmate dalle imprese nel mese di maggio, mentre nel trimestre maggio-luglio il fabbisogno complessivo raggiunge 1,7 milioni di contratti. Rispetto alle previsioni dello st ... giornaledellepmi.it Annunci lavoro, oltre 40mila opportunità per Natale: come candidarsiPer le festività del Natale 2025 sono in arrivo oltre 40mila opportunità di lavoro offerte dalle agenzie, che cercano figure nei settori retail, logistica, industria alimentare ed eventi. Secondo le ... pmi.it