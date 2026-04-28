A Sezze si è svolto il Job Day al centro commerciale Pacifici e De Magistris, con la partecipazione di oltre 25 aziende e circa 300 posti di lavoro disponibili. L’evento ha coinvolto studenti e cittadini, offrendo un’opportunità concreta di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La giornata è stata dedicata a favorire il contatto diretto tra le aziende e chi cerca occupazione, facilitando l’orientamento professionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata per mettere in contatto studenti, cittadini e imprese, trasformando l’orientamento in una concreta occasione di lavoro. Giovedì 30 aprile 2026, dalle 10 alle 18, l’ ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze ospiterà il Job Day “A Sezze coltiviamo il tuo futuro”. L’iniziativa tra scuola, Comune e territorio. L’evento nasce dalla collaborazione tra Comune di Sezze e istituto scolastico, con il supporto del Coordinamento dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio, Confcommercio Lazio Sud, Cooperativa Progetto 2000 e Mediaquattro ETS. Per la scuola, il Job Day rientra nella programmazione ufficiale delle attività di orientamento in uscita e nella promozione dei percorsi quadriennali della filiera tecnologica-professionale 4+2.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, Job Day al Pacifici e De Magistris: 300 posizioni aperte e oltre 25 aziende presenti

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