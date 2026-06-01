Olivi comunali a Perugia la raccolta verrà affidata ai cittadini Verso la sperimentazione
A Perugia, la raccolta delle olive degli olivi comunali sarà affidata ai cittadini che faranno richiesta. La sperimentazione prevede che gli interessati si occupino della raccolta e della frangitura. La decisione riguarda gli alberi di proprietà pubblica situati nel territorio comunale. La misura mira a coinvolgere la comunità nella gestione delle piante e a promuovere la produzione di olio locale. La durata e le modalità operative della sperimentazione non sono ancora state comunicate.
La raccolta delle olive degli alberi di proprietà comunale di Perugia verrà affidata temporaneamente ai cittadini che ne faranno richiesta.La proposta è stata accolta favorevolmente dal consiglio comunale che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal consigliere Leonardo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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