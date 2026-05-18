Raccolta rifiuti affidata ai robot | così cambia l' Asia

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcune città asiatiche, i robot vengono impiegati nel settore della gestione dei rifiuti. Questi dispositivi non sostituiranno il personale umano, ma saranno utilizzati per supportare e migliorare il servizio di raccolta. La decisione di adottare questa tecnologia mira a ottimizzare le operazioni quotidiane e a integrare le competenze degli operatori. La presenza dei robot si inserisce in un progetto più ampio di innovazione nel settore dei servizi pubblici urbani.

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Nono sostituiranno il personale umano, ma lo aiuteranno a migliorare il servizio di raccolta rifiuti. È questo l'obiettivo con cui Asia Napoli ha acquistato 40 nuovi mezzi ipertecnologici con un bando da 19,4 milioni di euro. Con questa iniziativa, l'azienda del Comune di Napoli che si occupa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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