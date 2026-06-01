Oldani i fratelli Doris il re dei gioielli e il principe dell' hotellerie | chi sono i nuovi cittadini illustri di Milano

Il 2 giugno 2026, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica, Milano conferirà le Onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica”. Tra i destinatari ci sono i fratelli Doris, noti per il settore commerciale, e figure riconosciute nel settore dei gioielli e dell’hotellerie. La prefettura ha reso noto l’elenco ufficiale dei cittadini che riceveranno il riconoscimento. La cerimonia si svolgerà nella città il giorno stesso della Festa della Repubblica.

Milano si prepara a celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno 2026. In occasione dell'80esimo anniversario della fondazione della Repubblica, la prefettura ha ufficializzato l'elenco dei cittadini del territorio che riceveranno le Onorificenze dell'Ordine “al Merito della Repubblica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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