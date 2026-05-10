Chi veste la regina Camilla? Chi disegna i suoi gioielli? Abbiamo scoperto i fornitori di fiducia della regina nella lista dei nuovi Royal Warrant appena pubblicata E tra i brandci sono anche quelli amati da Kate Middleton e dalla principessa Diana

Da vanityfair.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata resa pubblica la lista dei fornitori ufficiali che hanno ottenuto il Royal Warrant, il riconoscimento conferito dai membri della famiglia reale. Tra i marchi che hanno ricevuto questa approvazione ci sono aziende che si occupano di abbigliamento, gioielli e accessori. Alcuni di questi brand sono anche apprezzati da altre figure della famiglia reale, come la duchessa di Cambridge e la principessa scomparsa. La lista include nomi noti nel settore e si riferisce a recenti concessioni di questo prestigioso riconoscimento.

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La regina Camilla, seduta sul trono ufficialmente da tre anni e qualche giorno, sta definendo la rubrica di indirizzi ai quali si rivolge per le sue necessità. Accanto a fiorai, rinomati rivenditori di té, cantine vinicole e prodotti di cancelleria, non possono mancare nella lista stilata dalla reale anche marchi di abbigliamento e di accessori, sartorie e gioiellerie. Ma che cos'è un Royal Warrant of Appointment? Si tratta di un documento che certifica la fornitura in maniera continuativa alla casa reale da parte di un'azienda, non necessariamente britannica, per i beni e i servizi offerti nell'arco degli ultimi sette anni....🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Chi veste la regina Camilla? Chi disegna i suoi gioielli? Abbiamo scoperto i fornitori di fiducia della regina, nella lista dei nuovi Royal Warrant appena pubblicata. E tra i brandci sono anche quelli amati da Kate Middleton e dalla principessa Diana
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