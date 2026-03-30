Si celebrano i cittadini illustri | ecco chi sono i vincitori del Faentino Lontano e del Faentino sotto la Torre

A Faenza si sono svolte le cerimonie di consegna dei riconoscimenti “Faentino Lontano” e “Faentino sotto la Torre”. Questi premi vengono assegnati ogni anno per onorare cittadini locali distintisi in diversi settori. La manifestazione, che si tiene da decenni, coinvolge la comunità e si svolge nella cornice tradizionale della città. I vincitori di quest’anno sono stati annunciati nel corso di eventi pubblici dedicati.

La città di Faenza, anche quest'anno, non manca di rendere omaggio ai propri cittadini illustri. Come da tradizione torna infatti il momento di assegnare il ‘Faentino Lontano’ e il ‘Faentino sotto la Torre’, un appuntamento storico per la comunità locale che da decenni celebra i concittadini che, dentro e fuori dalla città, ne onorano il nome e i valori. Per il titolo di ‘Faentino Lontano’ il comitato ha selezionato il dottor Mario Mazzotti, nato a Faenza nel 1963 e oggi residente a Bologna, dove vive con la famiglia. Laureato in Medicina e chirurgia con il massimo dei voti all’Università di Bologna, ha conseguito le specializzazioni in Malattie dell’apparato respiratorio e in medicina legale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Si celebrano i cittadini illustri: ecco chi sono i vincitori del "Faentino Lontano" e del "Faentino sotto la Torre" Articoli correlati "Tre alluvioni in 18 mesi, ora vogliamo risposte": la voce del comitato faentino arriva in ParlamentoUna delegazione del Comitato Borgo alluvionato di Faenza è stata ricevuta oggi, martedì, alla Camera dei Deputati dal presidente della Commissione... Leggi anche: Il faentino Gianluca Poli alla Fortitudo Baseball