Oikonomou non ce l’ha fatta addio all’ex difensore del Bologna vittima di un tragico incidente in Grecia | la ricostruzione

Da calcionews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oikonomou è morto dopo un incidente in Grecia. L’ex difensore, che aveva giocato in Italia per diverse squadre, non è sopravvissuto alle ferite riportate. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali. La sua morte segna la fine di una carriera trascorsa tra vari club italiani. L’incidente è avvenuto nel paese di origine, senza ulteriori dettagli disponibili.

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Oikonomou non ce l’ha fatta, addio all’ex difensore che in Italia ha indossato le maglie di Bologna, Cagliari, Samp, Spal e Bari. È morto Marios Oikonomou, ex difensore greco, a soli 33 anni. La tragica notizia giunge dopo il grave incidente stradale del 23 maggio scorso a Giannina, città natale del calciatore, dove Oikonomou era rimasto coinvolto mentre era alla guida del suo scooter. Trasportato d’urgenza in codice rosso, aveva subito gravi lesioni alla testa a seguito dello scontro con un’auto in manovra, che lo avevano costretto a un delicato intervento di craniectomia decompressiva. Dopo giorni in terapia intensiva, il suo cuore ha cessato di battere nella tarda mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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