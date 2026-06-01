Oikonomou è morto dopo un incidente in Grecia. L’ex difensore, che aveva giocato in Italia per diverse squadre, non è sopravvissuto alle ferite riportate. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali. La sua morte segna la fine di una carriera trascorsa tra vari club italiani. L’incidente è avvenuto nel paese di origine, senza ulteriori dettagli disponibili.

Oikonomou non ce l’ha fatta, addio all’ex difensore che in Italia ha indossato le maglie di Bologna, Cagliari, Samp, Spal e Bari. È morto Marios Oikonomou, ex difensore greco, a soli 33 anni. La tragica notizia giunge dopo il grave incidente stradale del 23 maggio scorso a Giannina, città natale del calciatore, dove Oikonomou era rimasto coinvolto mentre era alla guida del suo scooter. Trasportato d’urgenza in codice rosso, aveva subito gravi lesioni alla testa a seguito dello scontro con un’auto in manovra, che lo avevano costretto a un delicato intervento di craniectomia decompressiva. Dopo giorni in terapia intensiva, il suo cuore ha cessato di battere nella tarda mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Oikonomou non ce l’ha fatta, addio all’ex difensore del Bologna, vittima di un tragico incidente in Grecia: la ricostruzione

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Tragedia in Grecia, l'ex difensore del Bologna Marios Oikonomou muore dopo un incidente stradaleUn ex difensore del Bologna, di 33 anni, è morto la scorsa settimana in Grecia a causa di un incidente stradale.

Tragico epilogo per Oikonomou: l'ex rossoblù non ce l'ha fattaMarios Oikonomou, 33 anni, ex difensore del Bologna, è deceduto dopo un incidente stradale.

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A soli 33 anni, è morto Marios #Oikonomou. L’ex difensore, che ricordiamo principalmente al Bologna, in Italia ha vestito anche le maglie di Cagliari, Bari, SPAL e Sampdoria. Si è ritirato nel 2024: la sua ultima esperienza è stata in patria al Panait?likos. A seg x.com

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